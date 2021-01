Serie A1, Rari Nantes Savona contro Posillipo: la cronaca in diretta

Savona. Rari Nantes Savona e Posillipo sono già qualificate per la fase d’élite del campionato di Serie A1 2020/2021. Oggi si affrontano alla Zanelli per il primo dei due scontri diretti ravvicinati, valevole quale recupero della terza giornata.

In palio c’è il primato nel girone D, ma le due partite saranno utili ad Alberto Angelini soprattutto per far entrare in piena forma la sua squadra, in questo breve ed intermittente anomalo campionato. In classifica i biancorossi hanno due punti in più dei napoletani, pertanto, vincendo oggi, si assicurerebbero il primo posto. I rossoverdi devono fare a meno di Bertoli e Massimo Di Martire, entrambi squalificati per due giornate dopo la partita con la Metanopoli.

... » Leggi tutto