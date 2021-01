Imperia. Vince l’Asd Imperia 2 a 0 contro l’Arconatese. «Sono stra felice ed emozionato. Oggi, stranamente, non so cosa dire perché davvero sono emozionato. Noi giochiamo molto col cuore come piace ai tifosi. E dietro c’è anche un lavoro pazzesco. La prossima in casa del Gozzano? Sono primi e sarà difficile ma la prepariamo sempre per vincere», ha dichiarato il mister Lupo.

