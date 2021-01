Borgio 2021, non si esclude il “ter” del sindaco Dacquino: “La priorità è proseguire il percorso avviato”

Borgio Verezzi. Dopo l’annuncio della candidatura a sindaco di Antonio Luciano, proseguono le manovre anche a Borgio Verezzi in vista delle elezioni amministrative del 2021 (in attesa di capire quando si andrà al voto).

Se negli ultimi mesi sembrava che il sindaco uscente Renato Dacquino, dopo due mandati, volesse lasciare e non ripresentarsi, la fine del 2020 e i primi giorni del 2021 hanno visto una svolta, con l’attuale primo cittadino pronto a ragionare ad un possibile “ter” affiancato dalla squadra in carica, assessori e consiglieri di maggioranza. Oggi lo stesso Dacquino, da noi interpellato su una sua possibile ricandidatura, ha risposto: “In questa fase l’attuale amministrazione ha il dovere di concentrarsi sull’essenziale e di gestire bene il presente; un presente complicato per tutti… Per il futuro auspichiamo che si possa continuare, con forze nuove ed esperienze solide, il percorso avviato in questi anni. Servono competenze reali, risultati positivi ottenuti nella vita, capacità di innovazione e lavoro in team”.

