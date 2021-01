Ceriale, la minoranza: “Dopo 3 anni nessun intervento per il degrado di Palazzo Pesce o Borgo Braia”

“A Ceriale il tempo passa ma alcune cose non cambiano, vedi Palazzo ‘Pesce’ e Borgo Braia”. Lo sostiene il gruppo di minoranza.

“Recandosi a Ceriale e passeggiando nel contesto cittadino colpiscono alcune situazioni di degrado urbanistico – scrivono – ormai presenti da tempo che mal si connotano nel contesto del centro storico del paese che dovrebbe risultare curato ed in ordine non solo per coloro che sono residenti ma anche per i villeggianti e i turisti che decidono di passare un periodo di tempo nella nostra cittadina. Ormai sono passati quasi tre anni dall’insediamento dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Romano, non risultano ancora attivati interventi per una definizione della situazione di degrado dovuta allo stato di abbandono in cui versa il palazzo ‘Pesce’ posto proprio nel centro cittadino sotto gli occhi di tutti e ben visibile anche dall’Aurelia per coloro che circolano su detta via, fornendo un immagine non edificante del paese che sicuramente non invoglia a visitarlo”.

... » Leggi tutto