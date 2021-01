Dalle Faq del Governo l’ok a raggiungere le seconde case: la Riviera savonese si riempie

Liguria. Si può andare nelle seconde case (anche fuori regione, a prescindere dai colori) ma solo se si risulta proprietari o affittuari dell’immobile a far data dal 14 gennaio, data di entrata in vigore dell’ultimo decreto legge. È quanto prevedono le Faq pubblicate in settimana dal Governo, che hanno definitivamente chiarito i dubbi di tanti proprietari.

Via libera, dunque, sia ai liguri desiderosi di raggiungere località di montagna, sia a piemontesi e lombardi che sulla nostra Riviera hanno la seconda casa. E così, in questo primo weekend dopo il via libera, in tanti hanno deciso di “scendere al mare” e nelle località costiere tornano fare capolino i turisti.

... » Leggi tutto