Savona 2021, anche Azione pronta ad appoggiare Marco Russo: “Ma il progetto deve restare civico”

Savona. “Siamo disponibili al confronto con chi sappia scegliere una chiara impronta basata sul civismo: in questo senso guardiamo con interesse all’iniziativa di Marco Russo e del ‘Patto per Savona’. Desideriamo però sottolineare che l’espressione del progetto che Azione sosterrà alle prossime amministrative dovrà mantenere una chiara impronta civica e quel carattere antipopulista e antisovranista che ha contraddistinto Azione sia a livello locale che nazionale”. A dirlo è Massimiliano Carpano, coordinatore politico provinciale di Savona In Azione.

Dopo Sinistra Italiana e Partito Democratico, dunque, anche la sezione savonese del partito fondato da Carlo Calenda si dice pronta a puntare su Marco Russo. Ma con alcuni distinguo: “In questo contesto – chiariscono – siamo convinti debbano prevalere le idee per la città del futuro rispetto a schematismi politici, che nulla hanno a che fare con il progetto per Savona”.

