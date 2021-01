Savona 2021, in campo anche il Partito Liberale: “Dialogheremo con Azione, non con sovranisti e populisti”

Savona. Anche il PLI della Liguria sarà presente alle prossime elezioni in primavera che interesseranno il capoluogo di provincia di Savona. Mirko Odepemko, commissario regionale PLI, dice: “Abbiamo deciso di iniziare la nostra ripartenza politica, anche da un comune importante per la Liguria come Savona, per cui presto apriremo qui una sezione provinciale da affiancare a quella di Genova. Per essere più efficaci ed efficienti nell’azione di governo del territorio, il PLI si affiancherà e dialogherà con le forze politiche che ci sono più vicine in termini di visione della politica, come, in questo frangente, da Azione, per poter costruire insieme a loro ed ad altre forze politiche un programma condiviso per la città”.

”Noi del PLI intendiamo la politica come sacrificio, voglia di migliorare la società in cui viviamo. Per fare ciò si deve avere la capacità di farlo senza urlare, senza demagogie e soprattutto con la preparazione. In soldoni non con sovranisti e populisti” dice Mirko Odepemko.

