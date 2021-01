Verezzi: due ragazze si perdono nei boschi, salvate da soccorso alpino e vigili del fuoco

Borgio Verezzi. Il buio le ha sorprese e non le ha aiutate a ritrovare la strada per tornare alla loro auto. È stato così il soccorso alpino (sul posto anche i vigili del fuoco) a salvare due ragazze che si erano smarrite nei boschi nella zona di Verezzi. Le due donne, 25 e 24 anni, quando hanno capito di aver smarrito la strada, hanno allertato i soccorsi.

Grazie alla condivisione della loro posizione su Whatsapp, il soccorso alpino e i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerle, partendo da punti differenti, sul sentiero delle Ramate. Le due ragazze, che abitano in zona, erano infreddolite ma non hanno avuto bisogno di cure particolari. Per questo sono state accompagnate alla loro auto.

... » Leggi tutto