Viadotto Bisagno, il vento fa volare le impalcature del cantiere. Autostrade: “Pronti a nuovi provvedimenti”

Genova. Il forte vento di queste ore ha creato problemi in tutta la città, e in particolar modo in Val Bisagno, dove in questi giorni si sono verificati diverse situazioni difficili: tra queste anche le alcune criticità legate al cantiere che sta interessando da qualche settimana il viadotto che attraversa la vallata.

Alcuni pezzi di ponteggio sono stati infatti sconquassati dal vento, che li ha fatti letteralmente volare: le foto dell’articolo, scattate dai residenti delle Gavette, testimoniano come le assi di metallo siano state divelte e “raccolte” dalle reti di protezione che sono state installate sotto il cantiere per proteggere le case sottostanti.

... » Leggi tutto