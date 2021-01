Bucci ai ristoratori in piazza: “I dehors resteranno gratis per il 2021 e forse anche il 2022”

Genova. Una buona notizia per i ristoratori genovesi che sono scesi in piazza questa mattina a Genova è arrivata dal sindaco Marco Bucci. Il primo cittadino ha incrociato i gestori dei locali in piazza De Ferrari, dove la manifestazione si era trasferita dopo la tappa in Prefettura e, come è abituato a fare, si è fermato a parlare con loro.

“Mettere i tavolini fuori perché i dehors rimarranno gratuiti per il 2021 e pensiamo anche per il 2022” ha detto il sindaco che ha spiegato anche che il Comune di Genova sta studiando un piano di finanziamento per anticipare le spese per l’acquisto di dehors e tavolini, misura che non esclude possa essere estesa anche ai ristoratori della provincia grazie alla città metropolitana.

