Covid e riduzione traffici aerei, allarme Fiom: “Rischio crisi strutturale del settore”

Liguria. “Dall’inizio della pandemia il settore che ha visto la riduzione maggiore delle produzioni industriali a livello mondiale è quello degli aerei ad uso civile, e la ripresa non viene ipotizzata dalla maggior parte degli analisti prima del 2024. Dopo oltre un anno la crisi delle produzioni assume un carattere strutturale, che coinvolge direttamente le due più grandi aziende del settore e mette in pericolo la tenuta economica, industriale e occupazionale dell’intera filiera di fornitura dell’indotto”.

Lo dichiarano Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil e Claudio Gonzato, coordinatore nazionale aerospazio per la Fiom-Cgil. In Liguria le difficoltà riguardano aziende come Leonardo One Company, GE Avio Aero, ma anche la stessa Piaggio Aerospace e il suo indotto.

