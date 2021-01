Covid, Nursing Up: “Continuano ad ammalarsi 350 infermieri al giorno, discutibili criteri di sicurezza”

Liguria. “Una tragica media di 350 infermieri si ammalano ancora oggi, ogni giorno, di Covid, a quasi un anno dallo scoppio della pandemia. Incrociando i dati dell’Istituto Superiore di Sanità con quelli dell’ultimo trimestre Inail, emerge l’amara conferma che per l’82% si tratta di infermieri, sono stati 10mila su 12.988 operatori sanitari contagiati solo dal 25 dicembre a oggi”. Così Antonio De Palma, presidente nazionale di Nursing Up (sindacato infermieri italiani), sottolinea come “gli infermieri sono tra i sanitari a pagarne di più le conseguenze”.

“Un trend negativo – continua De Palma – che rappresenta una logica conseguenza di quello dei tre mesi precedenti. Insomma, la freddezza dei dati esaminati ci richiama su una triste evidenza: da febbraio a oggi è cambiato davvero ben poco nei fallimentari criteri di messa in sicurezza della quotidianità lavorativa dei nostri professionisti”.

... » Leggi tutto