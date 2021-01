Mallare si congratula con il docente Sandro Marenco per il nuovo titolo di Learning Hero

Mallare. Un altro, importante, riconoscimento al docente di origine mallarese che ha spopolato con i suoi Tik Tok legati alla didattica a distanza. Proprio ieri, infatti, in occasione della giornata mondiale dell’educazione istituita dall’Unesco, all’insegnante Sandro Marenco è stato conferito il titolo di Learning Hero dall’Organizzazione Internazionale Twinkl, che si occupa di didattica in tutto il mondo.

Questa la motivazione, “per l’impegno nella diffusione di soluzioni didattiche creative e positività in quest’anno particolarmente difficile per tutti. Per i fantastici obiettivi raggiunti e per aver lavorato duro durante il 2020 per cercare di superare i limiti imposti dal Covid-19 al fine di rendere possibile la scuola e l’apprendimento”.

... » Leggi tutto