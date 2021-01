New Racing for Genova: Francesco Aragno bene a Pragelato

Genova. Buona la prima sul ghiaccio per la New Racing for Genova. A Pragelato, dove, sull’apposita pista, si è disputata la terza tappa di The Ice Challenge, il Campionato Italiano di Velocità su Ghiaccio, la scuderia genovese ha conquistato la seconda e la quarta piazza tra le vetture a due ruote motrici, rispettivamente con i gemelli savonesi Francesco ed Egidio Aragno, entrambi in lizza con una Renault Clio in configurazione 3RC ed entrambi alla loro prima esperienza in questa specialità.

“È una disciplina molto divertente – ha osservato soddisfatto Francesco Aragno a fine gara – e, per noi rallysti, parecchio formativa in quanto, per fare i tempi, devi essere preciso nelle traiettorie; inoltre, ti aiuta ad acquisire maggiore sensibilità nella guida con poco grip. La difficoltà che ho incontrato, e che non ho ancora risolto del tutto, è il fatto che devi azzerare completamente gli automatismi che hai con la macchina da rally, ossia sul ghiaccio la frenata non deve essere violenta e breve ma delicata e lunga per non andare al bloccaggio. Poi devi giocare molto con l’acceleratore, parzializzando, per cercare il miglior grip e, infine, cambiare prima per avere più trazione. Tutte cose che non sono riuscito ancora a mettere in pratica del tutto; nel complesso, però il risultato non è stato così male. Proveremo ad affinare la tecnica nell’ultimo round, sempre a Pragelato”.

