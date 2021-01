Limone Piemonte. Dalle nevi delle Alpi marittime all’atmosfera vip del Principato di Monaco in Costa Azzurra, in meno di 20 minuti. Nello scorso week end è stato inaugurato, con i primi voli, il collegamento tra Montecarlo, Vernante e Limone in elicottero. Tutto ciò grazie ad un’iniziativa del Comune e Limone On, la rete d’impresa che riunisce molti imprenditori dell’alta Val Vermenagna.

... » Leggi tutto