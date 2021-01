Recovery Fund, Mai (Lega): “Nessuna chiarezza e Governo in ritardo”

Regione. “Per quanto riguarda il programma ‘Next generation EU’ occorre mettere al centro le regioni e quindi, nel nostro caso, è necessario inserire Regione Liguria tra i soggetti attuatori dei progetti che verranno finanziati con il Recovery Fund per lo sviluppo economico del territorio. È assurdo e sarebbe anche dannoso escludere le regioni dalla gestione territoriale dei finanziamenti, attivando, come vorrebbe il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, una task force apposita”. Lo ha dichiarato oggi il capogruppo Stefano Mai (Lega) intervenendo a margine del consiglio regionale monotematico sul Recovery Fund.

“In Liguria c’è assoluta necessità che le opere, già richieste con un dettagliato elenco inviato a Roma, vengano tutte finanziate per colmare il nostro gap infrastrutturale che ci ha portati all’isolamento rispetto ad altre regioni. Nel ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’, invece, non risultano finanziamenti puntuali per le opere proposte da Regione Liguria, a parte il finanziamento di 500 milioni per la diga foranea del Porto di Genova (peraltro nettamente insufficiente in quanto il costo stimato è di 1,3 miliardi). I tempi stringono e il Governo italiano è in ritardo, anche perché non fa altro che litigare sulle poltrone”.

