Recovery fund, tante promesse e zero certezze: in Liguria nasce una commissione speciale

Genova. Sarà una commissione speciale istituita all’interno del Consiglio regionale a discutere come debbano essere utilizzate le risorse del recovery fund, 210 miliardi di euro che serviranno all’Italia (e quindi alla Liguria) per rialzarsi dalla crisi generata dall’emergenza Covid. È l’unica certezza emersa dalla seduta monotematica di oggi, che ha messo in luce soprattutto i tanti punti oscuri del piano approvato dal Governo, a partire dal ruolo che avranno nei prossimi mesi gli enti locali.

“Il Recovery è un gigantesco piano che vale circa due volte il vecchio piano Marshall e credo debba essere il più condiviso possibile con le forze politiche, sociali ed economiche del Paese – ha sottolineato il presidente Giovanni Toti che per primo oggi ha lanciato l’idea di una commissione ad hoc -. Al momento la situazione politica del governo e anche i ritardi accumulati non ci consentono di conoscere nel dettaglio quali saranno gli indirizzi governativi, europei e del Parlamento italiano. Proprio domani incontreremo il presidente del Consiglio sul Recovery e ci auguriamo che nelle prossime ore si incomincerà a costruire l’architettura dei rapporti tra livelli di governo, per poi scendere nella sostanza dei fatti”.

