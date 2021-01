Viabilità, ancora code su A12 e A7 a causa delle chiusure: uscita Bolzaneto congestionata

Genova. Con l’arrivo dell’ora di punta dei rientri di fine giornata, tornano le code in autostrada a seguito delle chiusure imposte dai lavori delle gallerie dei alcuni svincoli tra A12 e A7.

Come successo questa mattina, infatti, il traffico è particolarmente congestionato tra Genova Est e Bolzaneto, visto che l’uscita della A12 in direzione Genova Ovest è chiusa, obbligando tutti i viaggiatori ad arrivare fino al casello di Bolzaneto, uscire e poi rientrare in direzione sud.

