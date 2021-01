Bordighera, “Giorno della Memoria”: esposizione di giornali e libri sulle persecuzioni razziali nazi-fasciste e sull’Olocausto

Bordighera. L’Anpi e l’Ucd, nella sede in via Al Mercato n. 8 di Bordighera, per il Giorno della Memoria (il 27 gennaio), organizzano un’esposizione di giornali provinciali anni 1945 / 46 e di libri sulle persecuzioni razziali nazi-fasciste e sull’Olocausto, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16 alle 18 da martedì 26 gennaio a domenica 7 febbraio 2021.

