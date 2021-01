G8 di Genova, sarà la Corte di giustizia dell’Ue a decidere il destino di Vincenzo Vecchi

Genova. Dovrà aspettare ancora per sapere se potrà restare in Francia o sarà estradato in Italia a scontare una pesante condanna Vincenzo Vecchi, il militante autonomo condannato in Italia a 11 anni e sei mesi per devastazione e saccheggio nell’ambito degli scontri di piazza avvenuti durante il G8 di Genova.

La corte di Cassazione francese infatti ha deciso oggi di rivolgersi alla Corte di Giustizia europea perché si pronunci giuridicamente sulla validità del mandato d’arresto europeo.

