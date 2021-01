Scuola, c’è una luce in fondo al tunnel: andare in classe non è mai stato così bello

Savona. Il ritorno dietro ai banchi di scuola dopo un periodo di didattica a distanza è di nuovo realtà anche nel savonese. Ma quali sono le sensazioni degli studenti tornati in classe? A raccontarcelo, su IVG.it, ci pensa proprio uno di quegli studenti che – in questi giorni – ha spento microfono e telecamera e ha ripreso frequentare un istituto scolastico savonese.

Non era mai apparsa così strana la nostra quotidianità (o meglio, le nostre ritrovate routine). Sembra un gioco di parole, ma invece è la sensazione provata da migliaia di studenti liguri degli istituti superiori di secondo grado, tornati tra ieri e oggi sui banchi per seguire le lezioni finalmente in presenza.

... » Leggi tutto