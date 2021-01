Vaccino anti-Covid, da Pfizer un “taglio” di 10.530 dosi per la Liguria. In Asl2 arrivano tre “pizza box”

Liguria. E’ prevista per oggi, martedì 26 gennaio, la consegna in Liguria di dieci “pizza box” contenenti 11.700 dosi di vaccino Pfizer.

La nuova programmazione delle consegne prevista dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid, decisa a fronte della modificazione unilaterale applicata da Pfizer, ha assegnato alla Liguria due “pizza box” (2.340 dosi) in meno la scorsa settimana e sette “pizza box” (8.190 dosi) in meno per la giornata di oggi: la Liguria, pertanto, ha subito un taglio pari a 10.530 dosi.

