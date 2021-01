Vaccino Covid, Sansa: “Sciopero del sesso, boiccottare il Viagra contro Pfizer”

Genova. “Uno sciopero del sesso” (o meglio uno sciopero del sesso con l’aiutino) a livello europeo, contro i ritardi nella consegna dei vaccini anti covid da parte di Pfizer, la società farmaceutica multinazionale che insieme a Biontech produce il Viagra.

La proposta provocatoria arriva dal capogruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa oggi pomeriggio via facebook. “Boicottare il Viagra e il Tavor? Saremmo un po’ meno frizzanti e più ansiosi. Ma chissà che non possa essere un’arma per piegare il colosso Pfizer – commenta – Quello che doveva fornirci milioni di vaccini mentre invece le dosi arrivano con il contagocce”.

