Vallecrosia. Sabato 16 gennaio la RSA Casa Rachele di Vallecrosia, aperta il 16/01/1997, ha festeggiato il 24° compleanno. Per l’occasione è stata organizzata la consueta festa all’interno della RSA. Quest’anno, purtroppo, a causa delle normative per il Coronavirus che impediscono l’accesso alla struttura dei visitatori, hanno potuto partecipare solo gli ospiti e il personale in turno.

