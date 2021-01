«Assenza di connessione. A San Giacomo qualsiasi operatore non offre un servizio dignitoso»

Sanremo. Ci scrive Nicol, una nostra giovane lettrice: «Vivo a nella frazione di San Giacomo. Segnalo un problema che “affligge” questa parte della città: la totale assenza di connessione a internet. In questo periodo di pandemia e emergenza dove tutte le attività sono praticamente svolte da casa in smartworking o didattica a distanza, chi abita in queste zone ha serie difficoltà a svolgerle poiché qualsiasi operatore non offre un servizio dignitoso. Non stiamo parlando di alta montagna, si parla di una zona “collinare” dove nel 2021 ancora non siamo riusciti ad avere un servizio che possa permettere di garantire una connettività uguale al centro città».

