Coronavirus, Bucci: “Se tutto va bene zona gialla da domenica ma teniamo alta attenzione”

Genova. “I numeri del contagio e quelli degli ospedalizzati sono positivi, stanno andando bene, ma dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione e continuare con le abitudini corrette, mascherine, igiene delle mani, distanziamento, se tutto va bene per il prossimo weekend, domenica, potremmo tornare in zona gialla e così andare avanti per il resto del mese successivo”.

Il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid in sala trasparenza parla dei prossimi giorni ma anche del sistema di trasporto pubblico approntato per la ripresa della scuola in presenza alle superiori.

