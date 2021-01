Coronavirus, presidente Toti su Festival di Sanremo: «Difficile fare previsioni per marzo»

Genova. «Credo che bisognerà vedere come sarà la situazione epidemiologica a marzo: è difficile oggi fare previsioni che abbiano un senso così a lungo termine. Manca più di un mese, abbiamo notizia delle varianti del Covid, tra cui anche quella inglese, trovata anche in Liguria per ora senza particolari problemi. La scelta se fare o meno Sanremo come trasmissione televisiva ovviamente dipende dalla Rai, le regole saranno quelle in vigore in quel momento, a seconda delle zone di rischio. Oggi abbiamo pochi elementi scientifici per poter dire come si svolgerà la manifestazione». Lo ha detto in serata, nel corso del consueto punto stampa di aggiornamento sul Covid-19 in Liguria, il presidente Giovanni Toti in merito al Festival di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo.

