Deputato Di Muro (Lega): «5milioni per comuni di frontiera, ora lavoro al bando per migliorie a Ventimiglia»

Ventimiglia. «I cinque milioni di euro di cui si parla in queste ore non sono destinati tutti a Ventimiglia, ma vanno spalmati sui comuni di frontiera che hanno subito il fenomeno migratorio e sono frutto di due emendamenti alla legge di Bilancio, di cui uno mio e non del pentastellato Giuseppe Brescia, per attuare progetti di tutela del territorio». A fare chiarezza sui fondi del Governo che arriveranno a Ventimiglia (così come a Lampedusa, Como e Pantelleria) è il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro.

