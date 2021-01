Festival di Sanremo e Covid, Toti non pone veti: “È un’occasione per promuovere la Liguria”

Genova. “La scelta spetta alla Rai, ma è altrettanto evidente che è un momento di promozione del territorio che cercheremo di sfruttare al meglio”. Così il presidente ligure Giovanni Toti interviene nella polemica sul Festival di Sanremo 2021, confermato nonostante l’emergenza Covid, con molte incognite legate alle regole anti-contagio e alla possibile presenza di pubblico in sala che sarebbe vietata dal Dpcm attualmente in vigore fino al 5 marzo (l’evento è in programma dal 2 al 6 marzo).

“Intanto dovremo vedere condizione epidemiologica di Sanremo e del Paese nel prossimo marzo, quando è previsto il festival – argomenta Toti -. È difficile oggi fare previsioni a lungo termine, manca più di un mese a quella data. È chiaro che la scelta di fare Sanremo come trasmissione televisiva e come promozione del territorio dipende dalla Rai. Credo si possa dire che non sarà un festival come quelli che abbiamo conosciuto in questi anni perché, comunque vada, ci saranno restrizioni. Le regole con cui la si farà saranno quelle in vigore in quel momento a Sanremo a seconda di come cambieranno le zone di rischio”.

