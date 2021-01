Fontana del pesce, Bruno (Europa Verde): “Valorizzare l’arte, non limitarsi a tagliare nastri”

Savona. “Il restauro della fontana del pesce di Piazza Marconi è un importante risultato per la nostra città e soprattutto per ricordare una scultrice, Renata Cuneo, che tanto ha dato a Savona nel corso della sua lunga vita”.

Così Danilo Bruno di Europa Verde esprime la sua soddisfazione per la restaurazione della fontana e coglie l’occasione per evidenziare “la differenza fra chi conosce e vuole tutelare e valorizzare la propria città per esaltarne la coscienza civile e chi si limita a ‘tagliare nastri’, data l’imminenza delle elezioni, senza neppure approfondire di cosa stiamo parlando e considerare le eventuali implicazioni positive che potrebbero conseguirne”.

