Genova. “Non c’è futuro senza ricordo. Oggi tutti ricordiamo le vittime dell’Olocausto, ma è in ogni giorno delle nostre vite, e non solo in quello della Memoria, che dobbiamo tenere alta l’attenzione sui fenomeni di discriminazione e odio che ci circondano”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook in occasione del Giorno della Memoria.

