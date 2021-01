Italia’s got Talent, gli Urban Theory fanno il bis: le “Black Widow” si aggiudicano il golden della Maionchi

Vallecrosia. La spettacolare e originalissima coreografia del gruppo di danza “Black Widow” della scuola Urban Theory di Vallecrosia ha conquistato Mara Maionchi. Al termine di un’esibizione al cardiopalmo, il giudice di Italia’s got Talent ha schiacciato il Golden Buzzer a sua disposizione, mandando le giovanissime ballerine, capitanate da Aisha, direttamente in semifinale. «Non sono riuscita a trattenermi – commenta Mara Maionchi – Non mi dovete ringraziare, dovete ringraziare solo voi stesse che mi avete trascinato nel gold».

