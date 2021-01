Lettera ai soccorritori di Lampedusa

Lettera. Alfio Sciuto e Fabio Canesi, responsabili regionali in Liguria di “Fratelli d’Italia” per i rapporti rispettivamente con le FF.OO – VV.FF, e con le FF.AA, con la presente intendono esprimere agli Operatori in Uniforme dislocati sull’isola di Lampedusa, vicinanza e vivo ringraziamento per l’impegno profuso, in un contesto lavorativo a dir poco critico, continuamente emergenziale ed estraneo alla altrettanto preoccupante attualità politica.

Dai nostri lontani e rassicuranti focolai domestici, riusciamo a malapena ad immaginare il disagio ambientale, ancor più aggravato da uno scenario pandemico noto ormai da tempo, e tentiamo di avvicinarci il più possibile a comprendere lo sforzo senza sosta nel soccorrere in mare, e poi sulla terraferma, la costante “carovana” multietnica di esseri umani.

