Sampdoria, piace Pablo Rodríguez del Lecce

Genova. Ufficializzato il cambio di prestito di Fabio Depaoli, dall’Atalanta al Benevento, è alle porte quello di Federico Bonazzoli, dal Torino al Crotone (che è in vantaggio sul Parma), mentre non è da escludere che abbandoni la maglia granata anche Nicola Murru, per tornare in Sardegna, al Cagliari.

Tramontate le piste del Fenerbahçe (ha preso Sōkratīs Papastathopoulos) e della Lazio (i biancocelesti hanno virato su Mateo Pablito Musacchio), per Omar Colley resta percorribile solo la pista Newcastle, ma l’impressione è che al gambiano, per fortuna, l’aria di Genova piaccia parecchio, visto anche il recente rinnovo del contratto fino al 2025 (firma che dovrebbe essere sul punto di apporre anche Valerio Verre).

