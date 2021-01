Vaccini per disabili psichici e cognitivi, la discussione in consiglio comunale ad Albenga

Albenga. Accolta solo in parte la proposta di vaccinazione anche per i disabili psichici e cognitivi che il sindaco Riccardo Tomatis avanzerà questa sera in consiglio comunale.

Un punto del consiglio comunale di questa sera chiede alla regione Liguria un impegno per inserire nel piano vaccinale anche le persone con disabilità psichica e cognitiva. Una delibera di indirizzo che, una volta approvata, parte da Albenga e che potrà essere condivisa con le amministrazioni dei comuni del distretto sociosanitario.

