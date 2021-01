Violenze nelle rsa, l’Usb pensionati a Toti: “Ridefinire il quadro normativo dei controlli nelle strutture”

Regione. Dopo l’episodio dell’Rsa di Varazze con tre oss arrestate per maltrattamenti agli anziani, l’Usb pensionati della Liguria chiede ai Comuni e alle aziende sanitarie “di implementare i controlli non solo formali e di costituire Osservatori con la partecipazione di degenti, per quanto possibile, e parenti in forma associata o singola”.

E soprattutto il sindacato chiede al governatore Toti, che è anche assessore alla salute della Regione Liguria di istituire un tavolo aperto ai sindacati e ai parenti delle persone inserite nelle strutture per ridefinire la normativa relativa ai controlli e alle verifiche all’interno delle Rsa.

