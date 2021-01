Accordo sindacale per i drivers liguri e savonesi

Liguria. Con la pandemia il settore dei corrieri si è dimostrato strategico nella gestione delle consegne a domicilio. Attività che, in moltissimi casi, ha evitato a tante persone di uscire di casa in un momento complicato. In data 10 giugno 2020 le tre organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti delle Liguria hanno inviato una richiesta di incontro, con relativa piattaforma rivendicativa, a tutte le imprese per discutere un accordo quadro regionale per i cosiddetti “drivers” che operano per i corrieri su tutto il territorio.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della Liguria hanno sottoscritto con un accordo con alcuni dei maggiori committenti: BRT – SDA – GLS e con l’associazione datoriale FEDIT. L’intesa riguarda l’orario di lavoro, le retribuzioni e i premi per i drivers uguali per tutti i cantieri, in modo tale da non generare dumping tra lavoratori e aziende nel settore. Accordo che – secondo i sindacati di categoria – andrà sicuramente esteso a tutte le imprese che operano nel settore.

