Sanremo. E’ la Città dei Fiori la maglia nera in provincia di Imperia per numero di soggetti in sorveglianza attiva per Covid-19. A Sanremo, infatti, dall’inizio della pandemia si contano 907 casi di cui 596 adulti e 311 ragazzi sotto i 14 anni, per un totale di 871 nuclei familiari coinvolti.

