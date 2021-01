Festival di Sanremo, presidente Toti raccoglie appello sindaco Biancheri e dichiara: «Ariston può ospitare figuranti»

Genova. «Al netto del fatto che in Italia in questo momento abbiamo problemi ben più gravi da affrontare, credo sia necessario dire qualcosa sul Festival di Sanremo poiché si svolge nella mia Liguria con importanti ricadute economiche sul nostro territorio e non solo. Raccolgo l’appello del sindaco Biancheri, preoccupato che la mancata realizzazione del Festival porti il Comune al default e gravi danni agli alberghi, e ribadisco l’importanza di usare il buonsenso invece di prendere decisioni sull’emotività, in questo come in ogni altro caso». A dichiaralo è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, vista la continua polemica sulla realizzazione del Festival di Sanremo in emergenza Covid-19 alimentata oggi dal tweet del ministro di Beni culturali e Turismo Dario Franceschini.

