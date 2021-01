Genoa al giro di boa del campionato: squadra rinforzata, ma troppi prestiti

Genova. Il Genoa è arrivato al giro di boa del girone d’andata con 18 punti, al momento matematicamente fuori dalla lotta per non retrocedere, agganciato al “treno” di Spezia e Udinese e con dietro Torino, Cagliari, Parma e Crotone.

Sulle 19 partite giocate sinora il bilancio vede 4 vittorie (di cui 2 nelle ultime cinque partite e 3 in casa), 6 pareggi e 9 sconfitte. Solo 19 i gol fatti (l’unico a fare peggio è stato il Parma con 14), di cui ben 14 in casa, 30 quelli subiti, pochi rispetto alle cifre di chi è in basso alla classifica. Un dato che si sta consolidando, visto che nelle ultime tre partite il Genoa non ha subito gol.

... » Leggi tutto