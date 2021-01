I ristoratori genovesi tornano in piazza. L’idea: “Un grande ristorante a cielo aperto”

Genova. I ristoratori genovesi tornano in piazza. Dopo il successo della manifestazione di lunedì scorso gli organizzatori decidono di tener duro e di mantenere l’impegno di tornare a manifestare ogni lunedì finché non otterranno risultati concreti.

E questa volta i gestori dei locali stanno pensando di fare le cose in grande. L’idea lanciata da un ristoratore del gruppo telegram dove i gestori dei locali lanciano idee e proposte è quella di un grande ristorante in piazza, con sedie, tavoli e tovaglie, le stesse che per ora per non possono stendere nei loro locali.

