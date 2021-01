Ipotesi nuovo carcere ad Albenga, Tomatis (Lega): “Proposta poco percorribile, bisogna tutelare le aree agricole e il florovivaismo”

Albenga. Il consigliere di minoranza della Lega di Albenga Roberto Tomatis è contrario all’ipotesi di realizzare sul territorio ingauno il nuovo carcere savonese, ipotesi al centro della mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e discussa durante il consiglio comunale di ieri sera. Al momento del voto, Tomatis ha preferito astenersi.

A quanto pare, la proposta di Ciangherotti ha spaccato il fronte del centro-destra ingauno: “Nonostante ormai tutto il mondo politico e il ministero abbiano individuato la Val Bormida come area su cui realizzare il nuovo carcere, c’è ancora chi nuota in salita come il salmone per fare proposte poco percorribili – afferma – Insistere sulla proposta di far sorgere il nuovo carcere ad Albenga, infatti, significa andare contro la politica del buonsenso. Se è legittimo fare proposte circa l’ubicazione della nuova area dove sorgerà il nuovo carcere è testardaggine farlo, visto che ormai l’iter sulla sua collocazione è già in fase più che avanzata e proporre altro ha il solo senso della testimonianza e del nuotare controcorrente sì, ma a vuoto”.

... » Leggi tutto