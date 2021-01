‘No alla distruzione dell’area verde di Campanule’, si allarga l’adesione per la manifestazione

Genova. Campanule chiama, il levante cittadino risponde. Compatto. Sono tante le adesioni arrivate in questi giorni per la manifestazione organizzata dal Comitato per la difesa di Campanule per dire no al progetto del Comune di costruire una rimessa per i filobus al posto dei giardini 8 Marzo nel quartiere di Quarto.

La manifestazione è stata promossa per dire “no alla distruzione del verde e del valore paesaggistico della valletta”, allargando la partecipazione a tutte le realtà del levante cittadino che in questi anni hanno portato avanti le vertenze di tutela degli spazi verdi pubblici cittadini: “Alla Manifestazione sono invitati cittadini, comitati ed associazioni che vorranno unirsi per supportare Campanule e testimoniare con noi per la difesa del territorio e dei beni comuni”.

