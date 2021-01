Vaccini, per la Liguria a febbraio 7mila dosi in meno rispetto a gennaio

Genova. Proseguono le operazioni di approvvigionamento delle dosi dei vari vaccini, le cui consegne, come è noto, stanno subendo alcuni ritardi rispetto alle previsioni del piano di distribuzione nazionale. Ma se gennaio chiude con almeno 7 ‘pizza box’ in meno del vaccino Pfizer, per il mese di febbraio le ipotesi di fornitura sono state riviste al ribasso.

Come spiegato da Barbara Rebesco, referente regionale per la logistica vaccino anti covid, nelle prossime settimane, quindi per il mese di febbraio, sono attese in Liguria 52 pizza box del vaccino Pfizer, per 60.800 dosi, e 18.400 dosi del vaccino Moderna. Un totale 79.200 dosi che sono esattamente 7400 dosi in meno rispetto a gennaio “Mese che si chiude con nuovi ritardi da entrambe le case, con 7 pizza box in meno dalla Pfizer e la mancata consegna delle 1700 dose di Moderna previste”.

