Albenga, parte la campagna contro l’abbandono delle deiezioni canine

Albenga. “Lui è un signore. Il maleducato è chi non raccoglie”. Ecco il nuovo slogan della campagna contro l’abbandono delle deiezioni canine avviata in questi giorni dall’amministrazione comunale di Albenga, in collaborazione con la polizia locale e gli uffici comunali.

Protagonista è Billo, il bulldog francese, già testimonial della campagna del 2014, che questa volta torna accompagnato da un altro amico a quattro zampe, ma sempre con lo stesso scopo: invitare i proprietari di cani a non abbandonare i bisogni dei propri animali per terra e comportarsi civilmente.

