Andora, assegni di merito per i diplomati in tempo di Covid

Andora. Assegni di merito per i diplomati all’epoca del Covid-19 dell’anno scolastico 2019/2020. Un riconoscimento concreto per i ragazzi che si sono distinti preparando e superando gli esami con modalità senza precedenti. I nomi degli eventi diritto, in base ai voti conseguiti all’esame di maturità o di terza media, sono stati annunciati con un video su Facebook dal consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Daniele Martino. Il premio arriverà direttamente sui conti delle famiglie.

“Purtroppo non si può fare come gli anni scorsi la premiazione a Palazzo Tagliaferro e quindi a nome mio e del sindaco Mauro Demichelis, mi complimento pubblicamente per i risultati raggiunti dai nostri diplomati. È il minimo che io e Mauro possiamo fare per riconoscere il grande sforzo fatto da tutti loro in questi mesi complicati – ha dichiarato Daniele Martino – Sono un prof. e so bene che per i ragazzi è stato difficile non potere socializzare a scuola e nel tempo libero come avrebbero desiderato, eppure hanno saputo adattarsi a questa nuova e incerta situazione con risultati da incorniciare. Nella scuola e nella vita, i giovani di Andora stanno dimostrando, infatti, un elevato senso di responsabilità e ne è prova che, tanto nel prosieguo degli studi quanto sul lavoro, stanno confermando queste eccezionali qualità.”

... » Leggi tutto