Genova. Una donna è in gravi condizioni dopo essere stata investita da una moto nel tardo pomeriggio in via Santi Giacomo e Filippo, nel centro cittadino.

È successo intorno alle 18.30. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, si tratta di un’anziana. All’arrivo dell’ambulanza era in stato di incoscienza. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera.

