“Basta cemento, vogliamo bellezza”: la manifestazione in corso Europa contro la rimessa filobus a Quarto

Genova. Circa duecento persone questo pomeriggio sono scese in piazza, o meglio in strada, per manifestare il proprio dissenso al progetto dell’amministrazione civica di costruire una nuova rimessa dedicata ai filobus al posto dell’attuale area verde di via delle Campanule.

La manifestazione, organizzata dal ‘Comitato per la difesa di Campanule’’, ha visto l’adesione di molti residenti della zona, ma non solo: come annunciato a più riprese nei giorni scorsi i rappresentanti di altri comitati territoriali del levante cittadino sono accorsi per dare man forte ai cittadini di Quarto, portando anche le loro istanze. Tra questi il Coordinamento per Quarto, che anni si batte la per riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico, i comitati di Nervi contrari al progetto del nuovo porticciolo e dell’area di Campostano e il neonoato comitato per la difesa del Parco delle Mura.

