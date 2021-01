Coronavirus e rugby, permessi allenamenti in forma individuale e senza contatto

Genova. La Federazione Italiana Rugby ha ritenuto opportuno spostare l’inizio dell’attività agonistica dei campionati nazionali dal 7 marzo all’11 aprile 2021. Il consiglio federale riunitosi mercoledì 27 gennaio ha accolto all’unanimità la raccomandazione della Commissione Medica Federale, che ha sottolineato come l’evoluzione della pandemia non garantisca le condizioni necessarie alla ripresa in sicurezza dell’attività agonistica.

... » Leggi tutto