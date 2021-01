Coronavirus, il racconto di Nico Martinetto: «Un essere piccolo piccolo che ti toglie il respiro»

Ventimiglia. «Vi racconto una storia. La storia di un essere piccolo piccolo ma che può fare grossi danni. Lo stronzo è invisibile, arriva, ti sconvolge il tuo vivere normale e se sei fortunato sparisce come è arrivato. Noi lo abbiamo conosciuto il 6 gennaio, Sofia e Marika hanno un po’ di tosse. Dopo aver fatto tutte le feste in clausura vai a pensare che sia lui? Tampone: positive. Il giorno dopo tocca a noi….tutti positivi». Inizia così il racconto di Domenico “Nico” Martinetto, conosciutissimo a Ventimiglia dove ricopre numerose cariche: dalla presidenza del sestiere Ciassa a quella della fondazione “Ernesto Chiappori”, oltre ad essersi candidato consigliere con la sua “Ventimiglia nel Cuore” in appoggio alla colazione che ha portato sullo scranno di sindaco Gaetano Scullino.

